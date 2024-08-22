Грузовик оказался на кладбище, легковушка провалилась под землю, фермера сбила машина - обзор ДТП

В аварии в Калинковичском районе пострадали три человека. Водитель Mercedes, поворачивая налево, не убедился в безопасности маневра и не пропустил Toyota, которая в это время совершала обгон в зоне действия знака, запрещающего подобный маневр. От сильного удара оба автомобиля вылетели за пределы дороги. Toyota Highlander перевернулась, пострадал водитель авто и двое его пассажиров-подростков. Они госпитализированы.

В Борисовском районе грузовик оказался на кладбище. Водитель Mercedes на закруглении дороги не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль завалился на бок. Шофер отделался незначительными травмами.



Проливные дожди стали причиной аварии в Гродно. Автомобиль BMW,выезжая со двора, провалился передним колесом под землю. Вероятно, ливни подмыли грунт под тротуаром, куда и угодил седан.

В Израиле регистратор запечатлел внезапную аварию на серпантине. Хетчбэк вылетел с верхнего яруса дороги. По всей видимости, водитель легковушки не справился с управлением. Несмотря на плотный поток, другие участники дорожного движения не пострадали.