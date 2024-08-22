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Грузовик оказался на кладбище, легковушка провалилась под землю, фермера сбила машина - обзор ДТП
В аварии в Калинковичском районе пострадали три человека. Водитель Mercedes, поворачивая налево, не убедился в безопасности маневра и не пропустил Toyota, которая в это время совершала обгон в зоне действия знака, запрещающего подобный маневр. От сильного удара оба автомобиля вылетели за пределы дороги. Toyota Highlander перевернулась, пострадал водитель авто и двое его пассажиров-подростков. Они госпитализированы.
В Борисовском районе грузовик оказался на кладбище. Водитель Mercedes на закруглении дороги не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль завалился на бок. Шофер отделался незначительными травмами.
Проливные дожди стали причиной аварии в Гродно. Автомобиль BMW,выезжая со двора, провалился передним колесом под землю. Вероятно, ливни подмыли грунт под тротуаром, куда и угодил седан.
В Израиле регистратор запечатлел внезапную аварию на серпантине. Хетчбэк вылетел с верхнего яруса дороги. По всей видимости, водитель легковушки не справился с управлением. Несмотря на плотный поток, другие участники дорожного движения не пострадали.
В Китае легковой автомобиль сбил фермера, который вез на телеге зерно. Водитель совершал обгон, когда на встречной полосе появился мотоциклист. Вместо того чтобы вернуться в свою полосу, шофер предпочел съехать на левую обочину, где в это время шел фермер. Избежать аварии с мотоциклистом удалось, а вот судьба пешехода неизвестна. Мужчина получил серьезные травмы.
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