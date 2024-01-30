Грузовик с гвоздями опрокинулся в Речицком районе

Сотрудники ГАИ разбираются в обстоятельствах ДТП в Речицком районе. 29 января там опрокинулся грузовик, который вез гвозди. Авария случилась на трассе Р-82.

46-летний водитель на автомобиле ГАЗ при выборе скорости не учел погодные и дорожные условия, в итоге потерял управление и авто опрокинулось. Обошлось без жертв. Транспорту потребуется ремонт.