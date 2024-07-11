Грузовик снес фонарный столб в Минске, две машины столкнулись в Могилеве, автомобиль вылетел на тротуар с пешеходами в Барановичах - обзор ДТП

Минск

В ГАИ назвали предварительную причину аварии на Минской кольцевой, где утром 11 июля грузовик снес фонарный столб, а после перевернулся на обочине. По данным ведомства, за рулем КамАЗа ехал 38-летний мужчина. Проезжая недалеко от Долгиновского тракта, он не справился суправлением. Что стало причиной - еще предстоит выяснить. Сам водитель не пострадал.

Брест

Помощь медиков понадобилась водителю и пассажиру "фольксвагена" в Бресте. Авария произошла на улице Московской 10 июля ближе к полуночи. Микроавтобусом управлял 42-летний житель России. По предварительной версии дорожной милиции, мужчина выбрал небезопасную дистанцию и врезался в остановившийся впереди ЗИЛ. Спецтехника притормозила, когда поливала газоны на разделительной полосе, двигаясь со скоростью 5 км/ч. После удара "фольксваген" перевернулся, его водитель и 20-летняя пассажир с травмами госпитализированы.

Могилев

На пересечении площади Орджоникидзе и улицы Болдина в Могилеве "Форд-Транзит" на скорости врезался в автомобиль "Крайслер". Записью с камеры видеонаблюдения поделились в ГАИ региона. По предварительной информации, столкновение случилось из-за того, что 49-летний водитель легковушки, поворачивая налево (в этот момент для него горел зеленый), не пропустил встречный бус. Предполагаемого виновника с места ДТП доставили в больницу.

Барановичи

В Барановичах на улице Комсомольской водитель автомобиля "Джили" перепутала педали газа и тормоза и выехала на тротуар, по которому шли люди.

Как сообщили стражи дорог, на пути автоледи оказались 56-летняя женщина, а также женщина с 4-месячным сыном, который лежал в коляске. Молодая мама не пострадала. А вот ее малыша и пешехода, которая попала под колеса машины первой, пришлось госпитализировать. Насколько у них серьезные травмы - не уточняется.

Гомель

В Гомеле на улице Советской "тойота" сбила велосипедиста. Как рассказали в ГАИ, все произошло потому, что 33-летний водитель легковушки при повороте направо на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу 65-летнему мужчине на двухколеснике. В этот момент для велосипедиста тоже горел зеленый. Пенсионера с травмами увезли в клинику.