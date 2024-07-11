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Грузовик снес фонарный столб в Минске, две машины столкнулись в Могилеве, автомобиль вылетел на тротуар с пешеходами в Барановичах - обзор ДТП
Минск
В ГАИ назвали предварительную причину аварии на Минской кольцевой, где утром 11 июля грузовик снес фонарный столб, а после перевернулся на обочине. По данным ведомства, за рулем КамАЗа ехал 38-летний мужчина. Проезжая недалеко от Долгиновского тракта, он не справился суправлением. Что стало причиной - еще предстоит выяснить. Сам водитель не пострадал.
Брест
Помощь медиков понадобилась водителю и пассажиру "фольксвагена" в Бресте. Авария произошла на улице Московской 10 июля ближе к полуночи. Микроавтобусом управлял 42-летний житель России. По предварительной версии дорожной милиции, мужчина выбрал небезопасную дистанцию и врезался в остановившийся впереди ЗИЛ. Спецтехника притормозила, когда поливала газоны на разделительной полосе, двигаясь со скоростью 5 км/ч. После удара "фольксваген" перевернулся, его водитель и 20-летняя пассажир с травмами госпитализированы.
Могилев
На пересечении площади Орджоникидзе и улицы Болдина в Могилеве "Форд-Транзит" на скорости врезался в автомобиль "Крайслер". Записью с камеры видеонаблюдения поделились в ГАИ региона. По предварительной информации, столкновение случилось из-за того, что 49-летний водитель легковушки, поворачивая налево (в этот момент для него горел зеленый), не пропустил встречный бус. Предполагаемого виновника с места ДТП доставили в больницу.
Барановичи
В Барановичах на улице Комсомольской водитель автомобиля "Джили" перепутала педали газа и тормоза и выехала на тротуар, по которому шли люди.
Как сообщили стражи дорог, на пути автоледи оказались 56-летняя женщина, а также женщина с 4-месячным сыном, который лежал в коляске. Молодая мама не пострадала. А вот ее малыша и пешехода, которая попала под колеса машины первой, пришлось госпитализировать. Насколько у них серьезные травмы - не уточняется.
Гомель
В Гомеле на улице Советской "тойота" сбила велосипедиста. Как рассказали в ГАИ, все произошло потому, что 33-летний водитель легковушки при повороте направо на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу 65-летнему мужчине на двухколеснике. В этот момент для велосипедиста тоже горел зеленый. Пенсионера с травмами увезли в клинику.
Сразу 5 административных протоколов были составлены на водителя мотоцикла, который разъезжал по улицам областного центра без регистрационного знака. На требования экипажа ГАИ остановиться мужчина не среагировал, вместо этого он только прибавил газу и, пока длилась погоня, не раз нарушил дорожные правила. Через несколько минут преследования мотоциклиста задержали. Почему сразу не остановился - он так и не ответил. Теперь мужчина рискует не только заплатить штраф, но и лишиться водительских прав. Его байк находится на штрафстоянке.
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