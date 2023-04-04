ГУБЭП МВД вскрыл коррупционную схему - возбуждены уголовные дела в отношении 9 человек

Общая сумма взяток превысила 126 тысяч рублей, возбуждены уголовные дела в отношении 9 человек. ГУБЭП МВД вскрыл коррупционную схему в дорожной сфере. Оперативники выявили факты получения незаконного вознаграждения должностными лицами дорожно-эксплуатационных предприятий Минской области. К примеру, представитель столичной фирмы регулярно "благодарил" руководителей других организаций за приобретение у него товаров - сцецодежду, запчасти к дорожно-строительной технике и их своевременную оплату. При этом взяткодатель сам определял размер так называемого отката, который составлял около 10 % от чистой прибыли. Сумма взяток в отдельных случаях достигала 34 тысяч рублей.