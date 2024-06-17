Игра в дартс закончилась ножевым ранением для жителя Полоцка. Компания из двух мужчин и двух женщин устроила вечеринку на квартире у приятеля. Просто пить было скучно, поэтому товарищи решили сыграть в дартс. Так как стандартного поля и дротиков не было, пришлось импровизировать - сгодился перочинный нож и деревянная доска. Вскоре игра приняла новые обороты: увлеченный хозяин квартиры снял майку и предложил своей гостье попасть в него. Спустя несколько неудачных попыток между ними возникла ссора. Женщина, схватив кухонный нож, вонзила его собутыльнику в живот. У "меткой" подружки статья за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.