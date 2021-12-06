Игровой контроллер похитил 42-летний житель Мозыря

Мужчина переносил вещи во время переезда. Часть оставил возле подъезда и поднялся за другими. А позже обнаружил, что пропал игровой контроллер. Гаджет внешне выглядел как настоящая гитара, и видимо, приглянулся какому-нибудь меломану. За помощью пришлось обратиться в милицию. Оперативники уголовного розыска по записям с камер видеонаблюдения выяснили личность похитителя. Им оказался ранее не судимый 42-летний житель Мозыря. Игровой контроллер находился у него дома. Следователи в отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту кражи. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.