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Игры с огнем привели к пожару в Бресте
Когда дети предоставлены сами себе, зачастую они начинают шалить. Похоже, что игры с огнем и привели к пожару в Бресте - в квартире загорелся диван. Предварительно, его подожгли малыши, когда изучали, как устроена зажигалка.
Начиналось все со встречи соседей. Женщина с четырьмя детьми пришла в гости к мужчине, что живет этажом ниже, у которого тоже есть 4-летний ребенок. Дети играли, а родители отдыхали. По крайней мере, так сказал хозяин квартиры.
Хорошо, что женщина вовремя спохватилась - учуяла запах гари, вывела всех пятерых детей и вернулась за соседом. Но помочь ему она не успела, ведь сама попала в дымовую ловушку. В итоге их двоих спасали уже огнеборцы. Ни 38-летний мужчина, ни 26-летняя барышня не пострадали. Сообщается, что они были пьяны.
На место ЧП приехала и комиссия по делам несовершеннолетних - проводится социальное расследование. Известно, что многодетная семья находится в социально опасном положении.
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