Информацией с дорог Беларуси за 14 марта

Отвлекся за рулем и протаранил самосвал. Невнимательность на дороге привела к аварии на столичной кольцевой. Инцидент случился в районе улицы Притыцкого. В какой-то момент водитель маршрутного такси не заметил впереди МАЗ и врезался в грузовик. Шофер Mercedes в больнице. В момент аварии пассажиров в маршрутке не было.



Невнимательность также стада причиной аварии на улице Плеханова. Там водитель Volkswagen не уступил дорогу трамваю. При выезде с дворовой территории шофер не убедился в безопасности маневра. Пострадавших нет, по данным Минсктранса, задержка в движении трамваев составила около получаса.



Переходила на красный, попала под колеса. На улице Притыцкого в Минске Mercedes сбил пенсионерку. Водитель своевременно не среагировал на женщину, которая решила перейти дорогу на запрещающий сигнал. С травмами 85-летнюю пострадавшую госпитализировали.



6-летний мальчик попал под колеса такси в одном из столичных дворов. Инцидент произошел по улице Седых. Водитель не смог своевременно среагировать на ребенка, мальчика госпитализировали.



Две машины оказались в заборе - это последствия аварии в Кобрине. Предварительно установлено, что водитель Volkswagen, выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество Toyota. От удара авто вылетели за пределы дороги, водителей доставили в больницу.

