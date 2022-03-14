3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Информацией с дорог Беларуси за 14 марта
Отвлекся за рулем и протаранил самосвал. Невнимательность на дороге привела к аварии на столичной кольцевой. Инцидент случился в районе улицы Притыцкого. В какой-то момент водитель маршрутного такси не заметил впереди МАЗ и врезался в грузовик. Шофер Mercedes в больнице. В момент аварии пассажиров в маршрутке не было.
Невнимательность также стада причиной аварии на улице Плеханова. Там водитель Volkswagen не уступил дорогу трамваю. При выезде с дворовой территории шофер не убедился в безопасности маневра. Пострадавших нет, по данным Минсктранса, задержка в движении трамваев составила около получаса.
Переходила на красный, попала под колеса. На улице Притыцкого в Минске Mercedes сбил пенсионерку. Водитель своевременно не среагировал на женщину, которая решила перейти дорогу на запрещающий сигнал. С травмами 85-летнюю пострадавшую госпитализировали.
6-летний мальчик попал под колеса такси в одном из столичных дворов. Инцидент произошел по улице Седых. Водитель не смог своевременно среагировать на ребенка, мальчика госпитализировали.
Две машины оказались в заборе - это последствия аварии в Кобрине. Предварительно установлено, что водитель Volkswagen, выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество Toyota. От удара авто вылетели за пределы дороги, водителей доставили в больницу.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов