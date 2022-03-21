Информация о ДТП на дорогах Беларуси за 21 марта

О происшествиях на дороге расскажет Владимир Королев.



15-летняя девочка погибла в Столбцовском районе. Рано утром автомобиль Volvo съехал в кювет иврезался в дерево. Предварительно установлено, что за рулем был дядя погибшей, скорей всего, шофер не справился с управлением. В ГАИ дополнили - водитель был лишен прав и дважды привлекался к ответственности за то, что садился за руль без удостоверения.



Смертельное ДТП в Борисовском районе

Смертельная авария при схожих обстоятельствах случилась и в Борисовском районе. 31-летний водитель BMW не справился с управлением, съехал в кювет и врезался придорожное в дерево. ДТП случилось на дороге Слобода - Новосады. В момент удара водитель не был пристегнут, иные обстоятельства установят следователи в результате проверки.

Школьник травмирован в столице - 42-летняя женщина за рулем Skoda, поворачивая направо, не заметила 10-летнего мальчика. Инцидент случился на улице Ванеева. В результате аварии подросток получил травмы и был госпитализирован.





ДТП на МКАД

Невнимательность и несоблюдение безопасной дистанции стали причиной аварии на столичной кольцевой. Там столкнулись 4 авто. В районе Игуменского тракта на внутреннем кольце Audi врезался в SEAT, который по инерции протаранил Opel, а тот столкнулся с Citroen. В аварии пострадала пассажир SEAT, женщину доставили в больницу.

Пьяный пешеход попал под колеса авто в Слониме - мужчина решил внезапно перейти дорогу вне перехода. Водитель ВАЗа вовремя не среагировал на такие вольности. Как итог - перелом ноги. Пострадавший был госпитализирован, там и выявили опьянение. В ГАИ дополнили, что в момент аварии мужчина не был обозначен фликерами, а они бы смогли уберечь мужчину.

Совершая разворот, не заметил мотоцикл. В Минском районе Yamaha врезалась в Ford, который внезапно оказался на пути. Байкер, увидев авто перед собой, резко затормозил, но это не помогло избежать ДТП. Мотоциклист от госпитализации отказался.