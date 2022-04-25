Информация о ДТП на дорогах Беларуси за 25 апреля

О ситуации на белорусских дорогах. Александр Смирнов с подробностями.



Утренняя авария в Минске. Водитель сервиса "Яндекс.Такси" протаранил металлическое ограждение на улице Могилевской. Как рассказали в ГАИ, 23-летний мужчина не справился с управлением, машина выехала на разделительную полосу и снесла конструкцию. В результате ДТП 39-летняя пассажирка автомобиля получила травмы и была доставлена в больницу. Известно, что женщина не была пристегнута ремнем безопасности. Все подробности ДТП выясняют специалисты.







Массовое ДТП на МКАД

Массовое ДТП в Минске. Сегодня около 7:30 41-летний водитель Renault на Партизанском проспекте попытался проскочить светофор на красный, но спровоцировал ДТП с участием пяти автомобилей, говорят в ГАИ. При проезде перекрестка с улицей Ангарской он столкнулся с Peugeot, который от удара Renault отбросило на остановившийся Mercedes, а Peugeot повредил Volvo. Осколки поврежденных машин зацепили и припаркованную Toyota. В результате столкновения водитель Peugeot получил травмы и был госпитализирован.

Днем на МКАД произошла крупная авария. Один из автомобилей после столкновения перевернулся на крышу. Столкновение двух легковушек произошло около полудня на внешней стороне МКАД в западной части города. Моментально образовалась достаточно внушительная пробка.

На МКАД в аварии пострадал человек. По предварительной информации, сегодня около 10 утра 55-летний водитель грузового Chrysler на внутреннем кольце врезался в автомобиль Renault. Легковушка остановилась во второй полосе, видимо, из-за какой-то поломки. Однако водитель не поставил знак аварийной остановки. Он вышел из автомобиля поправить капот, а уже в следующий момент произошло столкновение. От удара легковушка отлетела на ее 45-летнего владельца. Мужчину с телесными повреждениями доставили в больницу.

Другая авария на МКАД произошла накануне утром. По предварительной информации ГАИ, причиной ДТП стала невнимательность водителя. 53-летний мужчина за рулем автомобиля MAN двигался по внутреннему кольцу. В районе 24-го км зацепил МАЗ, который следовал впереди. Со слов мужчина, он в этот момент отвлекся от управления. В результате ДТП грузовики получили механические повреждения, пострадавших нет.





ДТП с байкером в Жлобине