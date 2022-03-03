Информация о ДТП на дорогах Беларуси за 3 марта

Информация с дорог Беларуси. Самые важные новости собрал Владимир Королев.



Утренний затор на столичной кольцевой в районе улицы Казинца был вызван аварией. Там столкнулись 6 машин. Из-за несоблюдения безопасной дистанции Audi врезалась в Кіа, которая ехала впереди, та от удара догнала Renault. Остальные авто не смогли своевременно среагировать на ДТП. Несмотря на массовую аварию, пострадавших нет.



Почувствовал себя плохо в дороге, не справился с управлением. Это предварительная причина ДТП на МКАД в районе Зацени, где накануне перевернулся бетоновоз. Scania протаранила ограждение, выехала на встречную и опрокинулась. Обломки металлического парапета повредили проезжающие навстречу Audi и Mercedes. В результате аварии шофер большегруза получил травмы и был госпитализирован.



От удара расплющило кабину. Ночью в Дубровенском районе на трассе М1 МАЗ влетел в фуру, стоявшую в полосе движения. Дальнобойщика зажало в салоне, его извлекали спасатели, вырезав заднюю часть кабины. Мужчина был госпитализирован. Шофер второй фуры не пострадал.



Помощь спасателей понадобилась в Лидском районе, на гродненской трассе грузовик врезался в трактор. Авария произошла, когда тракторист выполнял разворот (в этом месте он разрешен), но не учел безопасность маневра. В соседней полосе ехал Mercedes, который протаранил прицеп. 30-летний водитель фургона оказался зажат в кабине, доставали его бойцы МЧС. Сейчас мужчина в реанимации.