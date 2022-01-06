Информация о ДТП на дорогах Беларуси за 6 января

Обзор дорожных новостей у Владимира Королева.



Не заметил пешехода - на перекрестке в Лиде Daciaсбила пенсионерку. Водитель, поворачивая направо, наехал на 66-ти летнюю местную жительницу. Оба участника двигались на зелёный свет, после ДТП пострадавшую с травмами позвоночника и головы госпитализировали в нейрохирургию.







В Минском районе погиб пешеход

На гродненской трассе его сбила фура. По данным ГАИ мужчина шёл в попутном направлении по правой полосе. Предположительно дальнобойщик, не заметил человека. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Обстоятельства аварии, а также личность погибшего сейчас устанавливаются.

Несоблюдение правил проезда перекрестка привело к аварии в столице.Водитель Ауди при повороте налево не уступил дорогу фургону. От удара Ситроен отбросило на Тойоту. В результате столкновения травмы получил шофер Ауди, его госпитализировали.

Конфискация авто, крупный штраф и лишения прав грозит нетрезвой минчанке, водитель Опеля проигнорировала сигналы инспектора и попыталась скрыться. Спустя несколько минут экипаж ГАИ смог остановить авто, с признаками алкогольного опьянения водителя отправили на проверку.Медосвидетельствование показало 1,93 промилле алкоголя.Кроме того, установлено, что водитель в течение года уже привлекалась к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.





В Бресте водитель протаранила6 пролетов ограждения

Протаранила 6 пролетов ограждения - это кадры из Бреста, где 39-ти летняя водитель не справилась с управлением Тойоты. Что стало причиной аварии – невнимательность, гололедица или иные факторы должна выяснить дорожная милиция в результате проверки.