Информация о происшествиях на дорогах Беларуси: аварии, наезд на ребенка

Шел близко к путям, а перед приближением локомотива сделал шаг на рельсы - такова предварительная версия трагедии в Молодечненском районе, где в ночь с 14 на 15 августа в полутора километрах от станции Пралески погиб пенсионер. 72-летний мужчина после наезда грузового поезда скончался на месте происшествия. Со слов машиниста, он несколько раз подавал пешеходу звуковые сигналы, но тот никак не реагировал, после чего машинист применил экстренное торможение, но трагедии уже было не избежать. По информации дорожной милиции, тормозной путь поезда составил 300 метров. По данному факту следователи проводят проверку.

ДТП в Бобруйском районе

В СК Могилевского региона разбираются в обстоятельствах гибели водителя большегруза в Бобруйском районе. Смертельная авария произошла накануне ранним утром в деревне Слободка, где на дороге велись ремонтные работы. По предварительной информации, 49-летний мужчина уснул за рулем автомобиля DAF, в результате чего бесконтрольная фура протаранила бетонные ограждения и врезалась в стоящий МАЗ.

ДТП в Кричевском районе

В результате разрыва колеса опрокинулся МАЗ в Кричевском районе. По информации дорожной милиции, инцидент произошел 17 августа около 7 утра, когда 36-летний водитель поворачивал направо. Шоферу понадобилась помощь медиков, он получил травмы.

ДТП в Смолевичском районе

В Заречье под Смолевичами в одном из дворов легковушка наехала на 2-летнюю девочку - ребенка в госпиталь отвез экипаж ГАИ. Инспекторы несли службу недалеко от места ДТП. Как рассказали стражи дорог, малышка вместе со своей 4-летней сестренкой выбежала на улицу встречать папу, который приехал за ними из Минска. Мама выйти из квартиры, куда семья приезжает пожить на лето, еще не успела. В этот момент младшая из девочек угодила под заднее колесо движущейся "хонды" под управлением 35-летней автоледи. О случившемся ближайшему наряду ДПС сообщил сосед.

ДТП в Бобруйске

В Бобруйске на улице Гагарина в поле зрения дорожного патруля попал микроавтобус, водитель которого проигнорировал сигнал об остановке, а после и вовсе бросился в бега. После задержания стало понятно, почему 30-летний мужчина не желал беседовать с правоохранителями. По данным ГАИ, результат медосвидетельствования показал более 1,5 промилле алкоголя в организме водителя. Кроме того, нарушитель в принципе права ехать за рулем не имел и ранее он уже попадался за пьяную езду. За нездоровую тягу к поездкам под градусом его привлекали к уголовной ответственности. На этот раз биография мужчины может пополниться еще одной уголовной статьей.

ГАИ напоминает

ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными в поездках в жаркую погоду, установившуюся в стране. Вместе с повышением ртутного столбика на термометре, отмечают в ведомстве, возможно ухудшение ситуации на дороге: летом чаще отмечаются выезды на встречную полосу, съезды в кювет, наезды на препятствия на прямых участках дороги. Все это происходит, как правило, по вине уставших и уснувших водителей. Из-за перепадов атмосферного давления и высокой температуры снижается концентрация внимания и скорость реагирования на непредвиденные ситуации на дороге.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям контролировать свое самочувствие, метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями людям отказаться от поездок, не связанных с крайней необходимостью. Берите в дорогу питьевую воду и необходимые лекарства. Сотрудники ГАИ по-прежнему ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, обеспечение безопасности, пресечение грубых нарушений ПДД как со стороны водителей, так и пешеходов. Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси

Помимо патрулирования на дороге, инспекторы несут службу в том числе в местах массового отдыха и вблизи детских оздоровительных лагерей.



