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Информация о происшествиях на дорогах Беларуси: школьница в реанимации, наезд на пешехода
ДТП в Минском районе
Проезд на красный стал причиной аварии в Минском районе. На трассе Слобода - Паперня фура врезалась в "хонду". Хетчбек выезжал со второстепенной дороги на зеленый свет, когда водитель заметил большегруз и остановился. Это помогло избежать серьезных травм. От касательного удара "Хонду-Цивик" развернуло. В больнице оказалась 77-летняя пассажир легковушки.
ДТП в Смолевичском районе
Бесправник попал в реанимацию после попытки проскочить перед движущимся составом. В Смолевичском районе поезд протаранил "опель", водитель которого не успел съехать с железной дороги. После столкновения мужчина оказался в реанимации. В ГАИ дополнили: пострадавший никогда не получал права.
ДТП в Лельчицком районе
9-летняя школьница оказалась в реанимации после поездки на велосипеде, девочка попала под колеса "пежо" в Лельчицком районе. Предварительно установлено, что школьница выехала со второстепенной дороги перед движущимся авто.
ДТП в Логойске
Последствия аварии в Логойске - на капоте "фиата" оказался пешеход. По данным ГАИ, 24-летний парень решил перебежать дорогу, не убедившись в отсутствии машин, как итог - госпитализация. Предварительно пострадавший был пьян.
ДТП в Ивьевском районе
В Ивьевском районе наезд на пешехода обернулся гибелью. 71- летний пенсионер шел на дороге без световозвращающих элементов, водитель "фольксвагена" не смог своевременно среагировать на пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте, в момент аварии погибший был пьян. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: pixabay.com
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