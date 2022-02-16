Информация о происшествиях на дорогах Беларуси за 16 февраля

ДТП в Речицком районе

Большегруз наехал на двух водителей у транспортной развязки в Речицком районе. Шофер МАНа не заметил стоявших на обочине Toyota и Honda, водители которых были возле авто. В аварии 32-летний владелец Honda погиб, шофер Toyota находится в больнице. В ГАИ дополнили, избежать столкновения могла бы правильная парковка легковых авто - остановка и стоянка машин запрещена на съездах, а также в местах разгона и торможения.





ДТП в Гомеле

Еще одна смертельная авария случилась в Гомеле. Поздно вечером водитель Volkswagen наехал на 32-летнего парня, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.





ДТП в Могилеве

Сбил подростка и скрылся. Утром в Могилеве водитель не заметил 14-летнего парня на переходе. После аварии мужчина уехал. О происшествии в ГАИ сообщили очевидцы. 37-летнего мужчину задержали. Его действиям дается правовая оценка.





ДТП в Минске

Решил перебежать проспект Независимости. Поздно ночью в центре столицы под колеса такси попал пешеход. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. Иные обстоятельства аварии выяснят следователи и дорожная милиция.





Авария в Минске

Несоблюдение дистанции привело к затору в районе столичного цирка. Там столкнулись три автомобиля. На проспекте Независимости водитель каршерингового Kia не успел затормозить перед Volkswagen, тот от удара протаранил Geely. Пострадавших нет.





ДТП в Гродненском районе

В пригороде Гродно пешеход попал в реанимацию после аварии. Вечером 42-летний мужчина попытался перейти дорогу недалеко от пешеходного перехода, но угодил под колеса Renault. Пострадавшего с травмами и алкогольным опьянением доставили в больницу.





Авария в Гродненском районе