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Информация о происшествиях на дорогах Беларуси за 16 февраля
ДТП в Речицком районе
Большегруз наехал на двух водителей у транспортной развязки в Речицком районе. Шофер МАНа не заметил стоявших на обочине Toyota и Honda, водители которых были возле авто. В аварии 32-летний владелец Honda погиб, шофер Toyota находится в больнице. В ГАИ дополнили, избежать столкновения могла бы правильная парковка легковых авто - остановка и стоянка машин запрещена на съездах, а также в местах разгона и торможения.
ДТП в Гомеле
Еще одна смертельная авария случилась в Гомеле. Поздно вечером водитель Volkswagen наехал на 32-летнего парня, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.
ДТП в Могилеве
Сбил подростка и скрылся. Утром в Могилеве водитель не заметил 14-летнего парня на переходе. После аварии мужчина уехал. О происшествии в ГАИ сообщили очевидцы. 37-летнего мужчину задержали. Его действиям дается правовая оценка.
ДТП в Минске
Решил перебежать проспект Независимости. Поздно ночью в центре столицы под колеса такси попал пешеход. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. Иные обстоятельства аварии выяснят следователи и дорожная милиция.
Авария в Минске
Несоблюдение дистанции привело к затору в районе столичного цирка. Там столкнулись три автомобиля. На проспекте Независимости водитель каршерингового Kia не успел затормозить перед Volkswagen, тот от удара протаранил Geely. Пострадавших нет.
ДТП в Гродненском районе
В пригороде Гродно пешеход попал в реанимацию после аварии. Вечером 42-летний мужчина попытался перейти дорогу недалеко от пешеходного перехода, но угодил под колеса Renault. Пострадавшего с травмами и алкогольным опьянением доставили в больницу.
Авария в Гродненском районе
Еще один инцидент в Гродненском районе - машина BMW оказалась в кювете, дважды перевернувшись. Водитель утверждает, что его подрезал Volkswagen, шофер которого во время обгона повернул налево. Дабы избежать столкновения, BMW прижалась к встречной обочине, но скатилась в кювет. Сейчас предполагаемого виновника ищут.
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