Информация о происшествиях на дорогах Беларуси за 17 января

2,4 промилле показало медосвидетельствование у водителя Audi в Гродно. Шофер проигнорировал требования инспекторов об остановке и попытался скрыться, но вскоре был задержан. В протоколе 35-летний мужчина указал, что накануне выпил бутылку пива. Сейчас ему грозит штраф (6200 рублей) и лишение прав на 5 лет.

ЧП в Белыничском районе

Гражданин Узбекистана погиб в Белыничском районе. Авария случилась около 3 ночи на могилевской трассе. Водитель Volkswagen на закруглении дороги не справился с управлением и съехал в кювет. Машина несколько раз перевернулась. В результате полученных травм шофер скончался на месте ДТП. Предварительно установлено, что погибший не был пристегнут, а одна из шин была с сильным износом.

ДТП в Минске

Поворачивая налево, не уступил дорогу BMW. ГАИ выясняет обстоятельства аварии на пересечении Кижеватова и Брестской в Минске. В результате столкновения травмы получила пассажир Renault. 54-летнюю пострадавшую доставили в больницу.

Авария в Минске

62-летний мужчина пострадал на столичной улице Серова. Водитель BMW при проезде пешеходного перехода зацепил боковым зеркалом рюкзак пешехода. В результате инцидента мужчина упал, получил травмы и был доставлен в больницу. По факту аварии ГАИ проводит дополнительную проверку.

Авария во Владимирской области

Авария на заснеженной дороге во Владимирской области. Инцидент случился недалеко от Суздаля. На закруглении дороги водитель Ford попал в неуправляемый занос, в результате авто выехало на встречную и врезалось в маршрутный автобус, который от удара съехал в кювет. В результате ДТП водитель Ford был госпитализирован, других пострадавших нет.

В Казахстане погибли 8 человек