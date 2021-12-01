Информация о происшествиях на дорогах Беларуси за 1 декабря

Авария в Речицком районе

Уснул за рулем - это предварительная версия смертельной аварии в Речицком районе. ДТП случилось утром на закруглении дороги Р82. Фура выехала на встречную, по касательной столкнулась с МАЗом, а позже съехала в кювет и врезалась в дерево. Дальнобойщик Volvo погиб на месте, водитель МАЗа госпитализирован в больницу.





ДТП в Жлобинском районе

Дорожный инцидент случился в Жлобинском районе утром - водитель Renault Megane наехал на пенсионерку. 65-летняя женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте, а шофер-пенсионер не смог своевременно среагировать на человека. В результате инцидента пострадавшая попала в травматологию.





ДТП в Минске

В столице наезд на пешехода оказался смертельным. Минувшим вечером на улице Кедышко 51-летняя женщина попала под колеса Nissan. Пешеход переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм она погибла на месте аварии. Иные обстоятельства ДТП выясняют эксперты, следователи и инспекторы ГАИ.





Свыше 1,7 промилле показало освидетельствование у водителя в Минске