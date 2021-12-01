3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Информация о происшествиях на дорогах Беларуси за 1 декабря
Авария в Речицком районе
Уснул за рулем - это предварительная версия смертельной аварии в Речицком районе. ДТП случилось утром на закруглении дороги Р82. Фура выехала на встречную, по касательной столкнулась с МАЗом, а позже съехала в кювет и врезалась в дерево. Дальнобойщик Volvo погиб на месте, водитель МАЗа госпитализирован в больницу.
ДТП в Жлобинском районе
Дорожный инцидент случился в Жлобинском районе утром - водитель Renault Megane наехал на пенсионерку. 65-летняя женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте, а шофер-пенсионер не смог своевременно среагировать на человека. В результате инцидента пострадавшая попала в травматологию.
ДТП в Минске
В столице наезд на пешехода оказался смертельным. Минувшим вечером на улице Кедышко 51-летняя женщина попала под колеса Nissan. Пешеход переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм она погибла на месте аварии. Иные обстоятельства ДТП выясняют эксперты, следователи и инспекторы ГАИ.
Свыше 1,7 промилле показало освидетельствование у водителя в Минске
На улице Кижеватова экипаж ДПС остановил "Ладу", водитель которой вызвал подозрение. Сам мужчина рассказал, что хотел переставить во дворе машину. Оказалось, что шофер не в первый раз садится пьяным за руль. Теперь мужчине грозит штраф (5 800 рублей) и лишение прав на 5 лет.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все