Информация о происшествиях на дорогах Беларуси за 1 июня

Не успел проскочить мимо грузовика на красный. Это последствия аварии на пересечении Филимонова - Скорины в Минске, где МАЗ протаранил "ГАЗель". От удара микроавтобус завалился на бок. В аварии пострадавших нет.

Женщина-байкер под колесами



Женщина-байкер оказалась под колесами Citroen в Минском районе. ДТП произошло в Атолино. Водитель седана выезжал на главную дорогу и не предоставил преимущество Honda. С травмами байкер была госпитализирована. В ГАИ дополнили, что у мотоцикла нет техосмотра, значит, будут оштрафованы оба.

В Гродноостановилось троллейбусное движение



Затор в центре Гродно был вызван обрывом контактной сети, из-за чего в этом районе остановилось троллейбусное движение. Снижение пропускной способности в районе развязки и вызвало пробку, а также задержку в работе общественного транспорта.

Renaultсбил лошадь с 14-летней девочкой

О том, насколько опасны животные на дороге, а также внезапная попытка перебежать проезжую часть, ярко показывает это видео из Владимирской области. Недалеко от города Гусь-Хрустальный водитель за рулем Renault сбил лошадь с 14-летней девочкой. На кадрах видно, что лошадь хотела проскочить дорогу. Местные СМИ сообщают, что в результате удара школьница попала в реанимацию, коня пришлось усыпить.



