Информация о происшествиях на дорогах Беларуси за 26 апреля

ДТП в Минске

Пьяным протаранил отбойник, врезался в Audi и перевернулся на машине каршеринга - это последствия аварии на МКАДе в районе улицы Монтажников. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

Прибыв на место аварии, сотрудники ГАИ установили, что мужчина находится с признаками алкогольного опьянения. Водитель Chevrolet получил травмы и был доставлен в больницу. Мария Новохатская, инспектор ДПС ОГАИ Фрунзенского района Минска

Теперь, помимо лишения прав и высокого штрафа за пьяную езду, водителя ожидают взыскания за нарушение правила пользования каршерингом, в том числе за разбитую машину, нарушение ПДД и хмельную поездку.





ДТП в Минске

Пассажиры маршрутки пострадали в Минске. Нестандартная авария случилась на Партизанском проспекте. Проезжая мимо микроавтобуса, у МАЗа взорвалось колесо. Потоком воздуха у Mercedes выбило стекло, два пассажира получили порезы от осколков.





ДТП в Минске

Еще один инцидент с участием столичной маршрутки произошел этим утром на улице Горецкого. Из-за несоблюдения дистанции Mercedes столкнулся с Toyota. Водитель легковушки собиралась развернуться и включила поворот, вскоре в Toyota въехал микроавтобус. В аварии пострадавших нет.





