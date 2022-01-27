Информация о происшествиях на дорогах Беларуси за 27 января

ДТП в Светлогорском районе

Смертельная авария в Светлогорском районе. ДТП случилось этим утром на автодороге Бобруйск - Мозырь - граница Украины. Водитель "Фольксвагена" во время обгона по встречной полосе врезался в МАН. От полученных травм шофер легковушки скончался на месте аварии. Иные обстоятельства выяснят дорожная милиция и следователи во время проверки.





ДТПв Барановичах

2,4 промилле показало освидетельствование у водителя "Крайслера", который сбил пенсионерку на переходе. Инцидент случился в Барановичах, сначала шофер на перекрестке создал аварийную ситуацию, а после сбил 60-летнюю женщину с ног, едва не наехав на нее.





ДТП в Гродненском районе

Не заметил дорожную технику. На гродненской трассе "Фольксваген" врезался в погрузчик Амкадор. От сильного удара шофер легковушки получил серьезные травмы. С переломами ребер и сильными ушибами мужчину госпитализировали.





ДТП в Пинском районе

Не справился с управлением - в Пинском районе дальнобойщик из Украины завалил фуру на бок. "Вольво" двигался по автодороге Ивацевичи - Столин, водитель выехал на обочину, после фура, съехав в кювет, опрокинулась. Инспекторы ГАИ привлекли спецтехнику и на время перекрыли дорогу, чтобы вытянуть большегруз. В результате ДТП никто не пострадал.





ДТП в Санкт-Петербурге