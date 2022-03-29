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Информация о происшествиях на дорогах Беларуси за 29 марта

ДТП в Жлобинском районе

Смертельная авария в Жлобинском районе. Минувшим вечером на трассе М5 "Ниссан" сбил пешехода. 49-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте, а водитель не смог быстро среагировать на пешехода. От полученных травм пострадавшая скончалась.


ДТП В Светлогорском районе

В Светлогорском районе 12-летняя девочка попала под колеса "Фольксвагена". ДТП случилось на сельской дороге. Предварительно установлено, что школьница внезапно решила перебежать на другую сторону перед авто, а шофер вовремя не среагировал. Как итог - госпитализация.


Пьяный водитель автобуса в Крупском районе

2,7 промилле показало освидетельствование у водителя автобуса в Крупском районе. В милицию позвонили очевидцы, рассказав, что автобус едет посреди дороги без габаритных огней. Оказалось, что шофер пьян. Мужчина пояснил: за несколько часов до рейса выпил водки, после чего поехал развозить работников предприятия. Теперь, помимо лишения прав на 5 лет, водителя ждет штраф - почти 6,5 тыс. рублей.


Нетрезвый шофер в Минске

Нетрезвого шофера задержали в столице. Милиционеры остановили "Вольво", физическое состояние водителя во время проверки вызвало подозрение. Остаточный алкоголь в организме выявило освидетельствование - 0,5 промилле. Мужчина лишен прав на три года.

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