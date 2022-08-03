Информация о происшествиях на дорогах Беларуси за 3 августа

Попал в реанимацию после тяжелейшего удара. В Жодино водитель "Рено" не заметил пешехода на переходе. Момент наезда зафиксировал регистратор одного из очевидцев. 55-летний мужчина отлетел на несколько метров, с тяжелыми травмами его госпитализировали.

ДТП в Минске

Два человека погибли в пригороде столицы. Этим утром в Колодищах 90-летний минчанин за рулем "Рено" на перекрестке не пропустил "Ауди". От сильного удара водитель и пассажир "Рено-Клио" скончались на месте. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух лиц.

ДТП в Сморгони

Сбил своего коллегу. Реанимацией закончилась поездка на скутере для 47-летнего мужчины в Сморгони. Рано утром водитель БМВ не заметил мотороллер впереди и протаранил его. В ГАИ дополнили, что оба участника - сотрудники одного предприятия - в момент аварии ехали на работу. 18-летний водитель БМВ неправильно выбрал скорость и безопасную дистанцию. От удара 47-летний мужчина получил сильную травму головы и был госпитализирован. Пристегнутый шлем помог минимизировать травмы. Права водитель БМВ получил меньше месяца назад.

Авария в Минске