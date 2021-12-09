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Информация о происшествиях на дорогах Беларуси за 9 декабря
ДТП в Минске
Жесткие кадры ДТП, когда белый Ford на скорости сбивает велосипедиста и ребенка в коляске, опубликовали сегодня на портале ГАИ. Видно, что водитель, подъезжая к переходу, не замечает людей, не пытается притормозить или снизить скорость. Авария произошла во вторник, 7 декабря, на проспекте Независимости. Водитель автомобиля Ford, проезжая пешеходный переход на красный сигнал светофора, сбил 24-летнего велосипедиста и 3-летнюю девочку, которая находилась в детской коляске. Мама, шедшая вместе с ребенком, не пострадала. Известно, что пешеходы в момент ДТП переходили дорогу на зеленый свет.
Следователи разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в столице
Накануне 61-летний мужчина на Suzuki во время движения на проспекте Машерова в какой-то момент потерял контроль над управлением, а после врезался в фонарный столб. Полученные от удара травмы оказались несовместимыми с жизнью. По информации СК, на машине были летние шины.
В Гомеле задержали нетрезвого водителя такси
В ГАИ обратился свидетель, который рассказал, что возле торгового центра машина Renault выехала на встречку и проехала один из перекрестков на красный. На место выехали инспекторы. Когда заметили указанный автомобиль, водителю подали сигнал об остановке. Мужчина действительно имел признаки алкогольного опьянения и сразу признал свою вину.
От медицинского освидетельствования мужчина отказался. На него составлено 3 протокола, а автомобиль доставили на охраняемую стоянку. В такси в тот момент был пассажир.
Необычное ДТП на проспекте Дзержинского в Минске
После аварии перевернулось авто. Так, накануне вечером 20-летний водитель Alfa Romeo при перестроении на соседнюю полосу не учел погодные условия и ушел в неуправляемый занос. В результате машина перевернулась и оказалась на припаркованном Opel. В ДТП никто не пострадал. Водитель был трезв.
Сотрудники Партизанской ГАИ Минска помогли мужчине
Сотрудники Партизанской ГАИ Минска помогли мужчине, у которого заглохла машина прямо на проезжей части. Во время дежурства экипаж обратил внимание на Volkswagen - машина стояла на проезжей части с включенной аварийкой. Как выяснилось, машина заглохла и не заводилась из-за севшего аккумулятора. Инспекторы помогли водителю отогнать авто в безопасное место, а затем завести с помощью другого аккумулятора.
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