Информация о происшествиях на дорогах страны

Восемь автомобилей столкнулись на МКАД накануне. По информации ГАИ, водитель автомобиля Volkswagen ехал по внешнему кольцу и в районе 19-го км из-за несоблюдения дистанции столкнулся с другой легковушкой. А дальше по цепочке - перестроения, резкие тормоза, удары… В аварию попал даже грузовик. Двоих пострадавших доставили в больницу - это водитель и пассажир одной из машин.

Минский райо

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Смертельным исходом закончилась авария в Минском районе. По предварительной информации, на автодороге Новый Двор - Пятевщина вблизи д. Крупица водитель Opel Zafira решился на обгон, несмотря на запрещающий знак. Шофер выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с Subaru Forester и Peugeot Partner. В результате сильных ударов водитель Opel погиб на месте происшествия. Еще один мужчина - шофер Subaru - был госпитализирован. Остальные участники ДТП не пострадали.

Жлобин

В Жлобине водитель такси сбил пешехода. По информации ГАИ, таксист ехал на Volkswagen Polo по ул. Барташова. На пешеходном переходе он не пропустил 26-летнюю девушку и сбил ее. В результате ДТП пешеход получила травмы, с которыми была доставлена в реанимационное отделение больницы.

Гродно

Сразу два наезда на пешеходов произошли и в Гродно. В первом случае на кольцевой развязке "Форты". 61-летний водитель Renault по улице Болдина остановился на красный сигнал светофора. После включения зеленого света он начал движение и сбил пенсионерку. По предварительной информации, наезд произошел в нескольких метрах от перехода. Женщина госпитализирована.