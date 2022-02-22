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Информация о происшествиях на дорогах страны
Восемь автомобилей столкнулись на МКАД накануне. По информации ГАИ, водитель автомобиля Volkswagen ехал по внешнему кольцу и в районе 19-го км из-за несоблюдения дистанции столкнулся с другой легковушкой. А дальше по цепочке - перестроения, резкие тормоза, удары… В аварию попал даже грузовик. Двоих пострадавших доставили в больницу - это водитель и пассажир одной из машин.
Минский райо
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Смертельным исходом закончилась авария в Минском районе. По предварительной информации, на автодороге Новый Двор - Пятевщина вблизи д. Крупица водитель Opel Zafira решился на обгон, несмотря на запрещающий знак. Шофер выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с Subaru Forester и Peugeot Partner. В результате сильных ударов водитель Opel погиб на месте происшествия. Еще один мужчина - шофер Subaru - был госпитализирован. Остальные участники ДТП не пострадали.
Жлобин
В Жлобине водитель такси сбил пешехода. По информации ГАИ, таксист ехал на Volkswagen Polo по ул. Барташова. На пешеходном переходе он не пропустил 26-летнюю девушку и сбил ее. В результате ДТП пешеход получила травмы, с которыми была доставлена в реанимационное отделение больницы.
Гродно
Сразу два наезда на пешеходов произошли и в Гродно. В первом случае на кольцевой развязке "Форты". 61-летний водитель Renault по улице Болдина остановился на красный сигнал светофора. После включения зеленого света он начал движение и сбил пенсионерку. По предварительной информации, наезд произошел в нескольких метрах от перехода. Женщина госпитализирована.
Во втором случае на улице Курчатова водитель Audi сбил мужчину. Шофер ехал со стороны улицы Горького. Вблизи одного из корпусов гродненского университета перед пешеходным переходом он приостановился и пропустил людей. Начал движение и сбил 53-летнего мужчину. После аварии пострадавшего с травмами забрала скорая.
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