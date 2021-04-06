Информация о происшествиях на дорогах страны

Дайджест новостей подготовил Александр Камович.



Нетрезвого бесправника задержали на трассе М6



Решил уехать от милиции, но погоня продлилась несколько минут. Нетрезвого бесправника задержали на трассе М6 сотрудники Департамента охраны. Наряд специального взвода милиции заметил на оживленной трассе авто. Машина виляла из стороны в сторону. Сотрудники охраны потребовали остановиться водителя, но тот лишь ускорился. Уже в скором времени подозрительную машину остановили. За рулем оказался 25-летний житель Гродненского района, который вместе с друзьями возвращался после застолья. Прав у мужчины не было, он был лишен за пьяную езду. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело.



В Гродно 15-летний парень пытался уйти от ГАИ на мопеде



Вместе с ним ехала девушка. Инцидент произошел еще в конце марта. Видео погони опубликовали сегодня. На одной из улиц областного центра наряд ГАИ заметил водителя мопеда, который остановился на проезжей части, а затем снова поехал. Они решили подъехать и проверить документы.

Сотрудники включили проблесковые маячки и стали останавливать шофера, но тот только ускорился. Началось преследование. Некоторое время беглец игнорировал требования об остановке, но его все же получилось задержать. Оказалось, что подросток катался со своей подругой.



ДТП с мотоциклистом



В Ошмянах водитель Renault не пропустил мотоциклиста - несовершеннолетний байкер оказался в больнице. ДТП произошло накануне вечером. Установлено, что 27-летний водитель легковушки при повороте налево не уступил дорогу двухколесному "Минску". Пострадал 16-летний мотоциклист. Парня госпитализировали в хирургическое отделение местной больницы. К слову, водительское удостоверение он получил 30 марта, а мотоцикл был и вовсе куплен 2 апреля.



В Минске водитель LADA въехал в столб, машина перевернулась, шофер в больнице



Инцидент произошел сегодня утром на улице Селицкого. По информации ГАИ, 31-летний водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в осветительную мачту и забор. В результате ДТП водитель получил травмы. В обстоятельствах разбирается дорожная милиция.



