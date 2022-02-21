Информация о происшествиях на дорогах страны в обзоре Юрия Шевчука

ДТП на территории Минского района. По предварительной информации, на автодороге Боровляны - Логойск, вблизи аг. Лесной, водитель "Фольксваген Крафтер" врезался в "Мазду". За рулем легковушки находилась 31-летняя девушка, она ехала в попутном направлении. В результате ДТП автоледи получила травмы и была доставлена в больницу. После оказания помощи пострадавшая отправилась домой. Также в автомобиле "Мазда" на задних пассажирских сидениях, в специально удерживающих устройствах, пристегнутые ремнями безопасности находились два пассажира-мальчика, 3 и 6 лет, которые не пострадали.

Молодечненский район

На автодороге Красное - Белево Молодечненского района водитель "Пежо 306" не учла погодные условия и на закруглении дороги съехала в левый кювет и врезалась в дерево. В результате ДТП пассажир получила травмы и была госпитализирована.

Березенский район

На 89-м км автодороги Минск - Могилев произошла авария. Водитель автомобиля "Мерседес Спринтер", двигаясь по крайней левой полосе, сбил пешехода. От полученных травм 30-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Гомель

В Гомеле 22-летний водитель "Ситроен" не уступил дорогу и врезался в "Фольксваген Поло". По информации ГАИ, шофер французского седана ехал по ул. Советской. На пересечении с улицей Ирининской, он поворачивал налево. Игнорирования ПДД обернулось столкновением с "Фольксвагеном", который двигался прямо во встречном направлении.

Минск

В столице на улице Тростенецкой нетрезвая автоледи протаранила осветительную мачту.