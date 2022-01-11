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Информация о происшествиях от МЧС за 11 января
Какие ЧП произошли в стране, расскажет Виолетта Соколович, она собрала материалы от службы спасения.
Автономный пожарный извещатель спас жизнь человека на пожаре в Березинском районе. Ночью в агрогородке Бродец горел одноэтажный дом. До приезда спасателей из жилища выбежал гостивший у хозяина мужчина, его разбудил звук извещателя. Бригадой скорой медпомощи с ожогами пострадавший был госпитализирован. Во время ликвидации пожара бойцы МЧС обнаружили погибшего хозяина-пенсионера.
Пожар в Поставском районе
Неосторожное обращение с огнем при курении - одна из версий причин пожара в Поставском районе, где погиб пенсионер. По сообщению МЧС, ночью поступил сигнал, что горит 3-квартирный дом в поселке Воропаево. Две семьи успели покинуть жилище еще до приезда спасателей. И в ходе тушения пожарные в квартире №1 на полу обнаружили труп ее хозяина. По данному факту проводится проверка.
Два человека - отец и сын - погибли на пожаре в Жабинке. Причина случившегося устанавливается. В 20:07 на пульт дежурного поступил сигнал, что горит жилой дом по ул. Олимпийской. Когда спасатели были на месте, крыша горела открытым пламенем, спасти жильцов было уже невозможно.
Пожар в гараже в Слониме
Слонимские спасатели ликвидировали пожар в гаражном боксе. Но огонь уничтожил имущество внутри, закопчены стены и потолок. В то же время бойцы МЧС не допустили, чтобы пострадал соседний гараж, внутри которого стоял служебный Volkswagen. Спасатели машину выкатили и продолжили ликвидацию. Среди версий ЧП - и неисправное электрооборудование и неосторожное обращение с огнем.
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