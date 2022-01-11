Информация о происшествиях от МЧС за 11 января

Какие ЧП произошли в стране, расскажет Виолетта Соколович, она собрала материалы от службы спасения.



Автономный пожарный извещатель спас жизнь человека на пожаре в Березинском районе. Ночью в агрогородке Бродец горел одноэтажный дом. До приезда спасателей из жилища выбежал гостивший у хозяина мужчина, его разбудил звук извещателя. Бригадой скорой медпомощи с ожогами пострадавший был госпитализирован. Во время ликвидации пожара бойцы МЧС обнаружили погибшего хозяина-пенсионера.







Пожар в Поставском районе

Неосторожное обращение с огнем при курении - одна из версий причин пожара в Поставском районе, где погиб пенсионер. По сообщению МЧС, ночью поступил сигнал, что горит 3-квартирный дом в поселке Воропаево. Две семьи успели покинуть жилище еще до приезда спасателей. И в ходе тушения пожарные в квартире №1 на полу обнаружили труп ее хозяина. По данному факту проводится проверка.

Два человека - отец и сын - погибли на пожаре в Жабинке. Причина случившегося устанавливается. В 20:07 на пульт дежурного поступил сигнал, что горит жилой дом по ул. Олимпийской. Когда спасатели были на месте, крыша горела открытым пламенем, спасти жильцов было уже невозможно.





Пожар в гараже в Слониме