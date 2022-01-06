Информация о происшествиях в Беларуси от МЧС за 6 января

За сутки в Гродненской области сразу два человека обнаружены погибшими на пожарах. В первом случае горел дачный дом по Скидельскому шоссе в областном центре. В строении сотрудниками МЧС был обнаружен погибший мужчина, его личность устанавливается.



Второй инцидент случился в деревне Старинки Щучинского района. При ликвидации пожара частного жилого спасатели обнаружили погибшим пенсионера. Мужчина проживал один. Огнем уничтожены кровля, перекрытие и имущество, повреждены стены. В обоих случаях, скорее всего причиной возгорания стала не потушенная сигарета.







Следователи устанавливают обстоятельства гибели пенсионеров при пожаре в Малоритском районе

По данным следствия, накануне ночью в деревне Збураж сгорел дом.В строении были обнаружены тела супругов. Женщине 63 года, а мужчине - 61. По информации СК, погибшие злоупотребляли спиртными напитками, а также часто курили в доме.

В Жлобине в одном из цехов мясокомбината обрушилась кровля. Работники МЧС оградили и обеспечили освещение места обрушения. Также спасатели обрезали металлическую арматуру. Позже состоялось очередное задание комиссии по ЧС при мясокомбинате, которая в дальнейшем будет заниматься расследованием причин обрушения. Пострадавших нет. Технологический процесс не нарушен. Одна из версий ЧП - износ конструкций.





На пожаре в Ельском районе работники МЧС спасли женщину

В деревне Санюки по улице Заречной горел жилой дом. В строении огнеборцы обнаружили женщину. Она лежала на кровати в дальней комнате. Пенсионерку вынесли на свежий воздух и оказали первую медицинскую помощь. Позже пострадавшую госпитализировали. Уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество внутри дома. Причина происшествия устанавливается.