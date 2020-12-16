Информация о самых резонансных ДТП

Обрыв контактной сети

Задержка троллейбусных маршрутов и повреждение машин - результат обрыва контактной сети на улице Орловской в Минске. Инцидент случился в районе национального выставочного центра "Белэкспо". На видео видно, что повреждения получили два автомобиля - Mercedes и Lexus. В результате инцидента пострадавших нет. Выясняется причина обрыва проводов.

Приключения на пустой улице

Врезался в припаркованное авто и скрылся с места происшествия - авария в столичном микрорайоне Каменная Горка попала в объектив городской камеры наблюдения. Неизвестный на БМВ незадолго до аварии перестроился в крайний ряд, где и была припаркована Hyundai. При этом водитель баварца даже не пытался затормозить. После столкновения из БМВ вышел пассажир и продолжил свой путь пешком, а водитель в скором времени уехал с места аварии.

Дерзкая авария

Пьяный водитель врезался в припаркованную милицейскую машину - дерзкое ДТП случилось в Гродненском районе. Житель деревни Коробчицы за рулем Audi не смог объехать Lada. Мужчина был пьян. Медосвидетельствование показало в парах выдыхаемого воздуха шестикратное превышение допустимой нормы. Помимо лишения прав, водителю грозит серьезный штраф.

Человек на обочине

Смертельная авария в Житковичском районе - там водитель сбил пешехода. Инцидент случился минувшей ночью на трассе Житковичи – Давид-Городок. Погибший - 29-летний мужчина. Известно, что он шел по дороге навстречу движения и не был обозначен фликерами. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

На ровном месте

Проехал на красный свет и сбил двух пешеходов - таков итог поездки 71-летнего водителя в Гомеле. Почему мужчина не заметил двух человек на дороге, сейчас выясняют инспекторы ГАИ. Пострадавшие были доставлены в городскую больницу.

Проехал на красный

Еще одна авария в Гомеле. Предварительно установлено, что водитель Mercedes проехал перекресток на красный, из-за этого машина и врезалась в Volkswagen. Шофер Caddy получил повреждения, водитель был доставлен в больницу, но позже его отпустили.

Конфликт левого поворота