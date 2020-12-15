Информация о самых резонансных ДТП

ДТП со смертельным исходом

Дорожная милиция выясняет обстоятельства смертельной аварии в пригороде столицы. ДТП случилось ранним утром вблизи агрогородка Крупица. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ оказался на встречной, где и столкнулся с кроссовером Toyota. От полученных травм шофер «девятки» погиб на месте, двое его пассажиров доставлены в больницу. По информации ГАИ, никто из них не был пристегнут. Повреждения получила также водитель Toyota, а вот 5-летняя дочка не пострадала. От травм ее спало детское кресло и ремень безопасности.

Не разъехались

Два городских автобуса столкнулись в Гродно. Один из маршрутов стоял на светофоре, собираясь повернуть налево, в это время и случилось ДТП. Второй автобус, поворачивая на улицу, выехал на встречную, совершив лобовое столкновение. Третьим участником аварии оказался VolkswagenTransporter, водитель которого оказался зажат между одним из автобусов и тротуаром. В ГАИ выясняют обстоятельства ДТП.

Трагедия на перекрестке

Смертельный наезд на пешехода в пригороде Гомеля. Инцидент случился накануне вечером. Почему 50-летняя водитель за рулем Hyundai не заметила мужчину, сейчас выясняют инспекторы ГАИ. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Погибший был обозначен фликером и переходил дорогу по нерегулируемому переходу, который был обозначен дорожными знаками и разметкой.

Неудачный день

Пьяного бесправника на скутере задержали инспекторы ГАИ в Узденском районе. Мужчина, завидев экипаж на дороге, развернулся и поехал в обратную сторону, но съехал в поле и упал. Освидетельствование показало в выдыхаемом воздухе свыше одной промилле алкоголя, к тому же мужчина никогда не получал водительское удостоверение. В отношении водителя составлено 4 административных протокола, а скутер доставлен на штрафстоянку.

Не предоставил преимущество