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Информация о самых резонансных ДТП
ДТП со смертельным исходом
Дорожная милиция выясняет обстоятельства смертельной аварии в пригороде столицы. ДТП случилось ранним утром вблизи агрогородка Крупица. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ оказался на встречной, где и столкнулся с кроссовером Toyota. От полученных травм шофер «девятки» погиб на месте, двое его пассажиров доставлены в больницу. По информации ГАИ, никто из них не был пристегнут. Повреждения получила также водитель Toyota, а вот 5-летняя дочка не пострадала. От травм ее спало детское кресло и ремень безопасности.
Не разъехались
Два городских автобуса столкнулись в Гродно. Один из маршрутов стоял на светофоре, собираясь повернуть налево, в это время и случилось ДТП. Второй автобус, поворачивая на улицу, выехал на встречную, совершив лобовое столкновение. Третьим участником аварии оказался VolkswagenTransporter, водитель которого оказался зажат между одним из автобусов и тротуаром. В ГАИ выясняют обстоятельства ДТП.
Трагедия на перекрестке
Смертельный наезд на пешехода в пригороде Гомеля. Инцидент случился накануне вечером. Почему 50-летняя водитель за рулем Hyundai не заметила мужчину, сейчас выясняют инспекторы ГАИ. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Погибший был обозначен фликером и переходил дорогу по нерегулируемому переходу, который был обозначен дорожными знаками и разметкой.
Неудачный день
Пьяного бесправника на скутере задержали инспекторы ГАИ в Узденском районе. Мужчина, завидев экипаж на дороге, развернулся и поехал в обратную сторону, но съехал в поле и упал. Освидетельствование показало в выдыхаемом воздухе свыше одной промилле алкоголя, к тому же мужчина никогда не получал водительское удостоверение. В отношении водителя составлено 4 административных протокола, а скутер доставлен на штрафстоянку.
Не предоставил преимущество
Не предоставил преимущество при выезде с второстепенной дороги - это последствия аварии в Шумилинском районе. Столкновение случилось накануне днем. Водитель Audi не убедился в безопасности маневра, в результате чего врезался в Renault, которая двигалась по главной дороге. От удара А6 оказалась в кювете, пассажир в Audi, 60-летняя пенсионерка, была доставлена в больницу.
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