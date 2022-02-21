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О происшествиях по линии МЧС - Королев собрал самую горячую информацию
Красный уровень опасности из-за непогоды сказался на работе спасателей. Из-за сильного ветра порывами до 27 метров в секунду зафиксировано более сотни упавших деревьев, а также поврежденные кровли домов. Больше всего происшествий пришлось на Гродненскую область. Пострадавших нет, однако почти в 1000 населенных пунктах были перебои с электроэнергией. Спасатели оказывали помощь в распиловке деревьев, откачке воды, в снятии и разборе деформированных конструкций.
Смолевичи
Двух человек спасли на пожаре в Смолевичах, где загорелся частный дом. Огонь охватил веранду, а густой дым просочился в комнаты. На улице спасателей встретил мужчина, который рассказал, что внутри горящего дома хозяин с мамой. Пока одно звено гасило пламя, второе искало пострадавших. В комнате огнеборцы нашли людей, они были в сознании, но не могли выбраться. Спасенных передали врачам, сейчас их жизни ничто не угрожает. А вот причины ЧП еще предстоит установить.
Солигорск
Еще одного человека спасли на пожаре в Солигорске. О задымлении в квартире по улице Набережной сообщили взволнованные соседи. В одной из комнат на полу у кровати огнеборцы нашли мужчину. Пострадавший с диагнозом "отравление продуктами горения" был госпитализирован. В соседней комнате пламя повредило мебель и вещи, закоптило стены. Почему воспламенились обои в квартире, еще только предстоит установить специалистам.
Пружаны
В Пружанах огонь сильно повредил кухню в одной из квартир жилой пятиэтажки на улице Урбановича. В результате ЧП в больницу попали 79-летняя пенсионерка, которая надышалась едким дымом, и ее 17-летний внук. Он получил ожоги во время тушения. Несмотря на это, пламя повредило газовую плиту. Серьезного ЧП удалось избежать.
Белоозерск
Играя, застряла в батарее. Спасателям Белоозерска пришлось избавлять 5-летнюю девочку от теплого заточения. Нога малышки оказалась между секциями радиатора отопления. Сперва огнеборцы отключили батарею, слили воду, а после отжали ребра. Для осмотра девочку доставили в больницу, но вскоре отпустили.
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