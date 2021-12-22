Информация от службы МЧС за 22 декабря
В Лепеле бойцы МЧС спасли провалившегося под лед рыбака
Рыбачил на еще не совсем окрепшем льду. В Лепеле бойцы МЧС спасли провалившегося под лед рыбака. Человека на озере Проша спасатели заметили еще издалека, когда подъезжали к месту ЧП. На берегу стояла женщина, она позвонила на линию 101 и рассказала, что в 30 метрах от берега возле их дома тонет мужчина. Спасательную операцию проводила команда водолазов МЧС, один обвязался веревкой и пополз к полынье, его страховали товарищи и параллельно снимали спасательную доску. Рыбака вытянули из воды, и уже медики увезли его в больницу.
Автоматика обнаружила пожар в общежитии в Кричеве, сигнал тут же поступил спасателям. Один человек пострадал, эвакуировать всех жильцов не потребовалось. Выяснилось, что пожар произошел в одной из жилых комнат. Нанимательница проживала с дочерью, которая получила ожоги и была доставлена в больницу. О причине ЧП не сообщается.
На пожаре в Полоцке погиб мужчина
Неосторожное обращение с огнем при курении погибшего - основная версия происшествия. Информация на спецлинию МЧС поступила сегодня ночью от фельдшера скорой помощи. Когда пожарные расчеты были на месте, деревянный дом уже горел. В ходе тушения спасатели в горящей комнате на полу обнаружили без признаков жизни хозяина. Пожар ликвидирован. В доме повреждены стены, потолочное перекрытие, имущество.
Трижды за сутки выезжали на возгорание автомобилей гомельские спасатели. В поселке Калинино горел Fiat Scudo 1998 года выпуска. Основная версия ЧП - неисправная электропроводка, в результате повреждены приборная панель и салон. Хозяин еще до приезда спасателей справился с огнем. И в деревне Светиловичи Ветковского района схожая ситуация. По телефону 101 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля Peugeot-406. В итоге огнем уничтожен моторный отсек машины. Причина устанавливается. И еще одно ЧП уже в Жлобинском районе. Там горел легковой Peugeot в гараже. Машина уничтожена, в помещении повреждены стены, крыша и перекрытия. Одна из версий - нарушение правил эксплуатации обогревателя.