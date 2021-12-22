Информация от службы МЧС за 22 декабря

В Лепеле бойцы МЧС спасли провалившегося под лед рыбака

Рыбачил на еще не совсем окрепшем льду. В Лепеле бойцы МЧС спасли провалившегося под лед рыбака. Человека на озере Проша спасатели заметили еще издалека, когда подъезжали к месту ЧП. На берегу стояла женщина, она позвонила на линию 101 и рассказала, что в 30 метрах от берега возле их дома тонет мужчина. Спасательную операцию проводила команда водолазов МЧС, один обвязался веревкой и пополз к полынье, его страховали товарищи и параллельно снимали спасательную доску. Рыбака вытянули из воды, и уже медики увезли его в больницу.

Автоматика обнаружила пожар в общежитии в Кричеве, сигнал тут же поступил спасателям. Один человек пострадал, эвакуировать всех жильцов не потребовалось. Выяснилось, что пожар произошел в одной из жилых комнат. Нанимательница проживала с дочерью, которая получила ожоги и была доставлена в больницу. О причине ЧП не сообщается.





На пожаре в Полоцке погиб мужчина

Неосторожное обращение с огнем при курении погибшего - основная версия происшествия. Информация на спецлинию МЧС поступила сегодня ночью от фельдшера скорой помощи. Когда пожарные расчеты были на месте, деревянный дом уже горел. В ходе тушения спасатели в горящей комнате на полу обнаружили без признаков жизни хозяина. Пожар ликвидирован. В доме повреждены стены, потолочное перекрытие, имущество.