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Информация от службы МЧС за 23 декабря
В Витебске горела квартира на Смоленской, спасли 6 человек и эвакуировали еще 4. Рассматривается версия - короткое замыкание электропроводки. После сообщения на линию 101, к месту вызова были направлены пожарные расчеты и спасательный отряд "Витязь". Уже на подъезде к дому был виден густой дым из окна на четвертом этаже. У входа толпились очевидцы. Буквально через доли секунды спасатели услышали крики о помощи - они доносились с балкона на пятом этаже. Одна команда спасателей разложила автолестницу, по ней и спустили на землю семью - двоих детей и двоих взрослых. Вторая в этот момент обследовала подъезд.
Бойцы МЧС стучали в каждую квартиру, призывая жильцов покинуть жилище. Пожилого мужчину вывели с помощью кислородной маски на свежий воздух и передали медикам. Также с вышележащих этажей были эвакуированы еще 4 человека. В результате пожара в квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина происшествия устанавливается. Рассматривается версия - короткое замыкание электропроводки.
Пожар в Глуске
На пожаре в Глуске спасен хозяин дома. Накануне в 19:33 поступило сообщение о ЧП в городском поселке. Когда пожарные расчеты были на месте, горела уже кровля дома, внутри квартиры стоял плотный дым. Со слов жены хозяина, которая находилась во дворе, внутри остался ее муж. Мужчину нашли на полу в задымленном помещении, его вывели на свежий воздух. Госпитализация не понадобилась. Пожар был ликвидирован спасателями. Причина происшествия устанавливается.
В Новополоцке на пожаре спасли мужчину. В этом случае причина ЧП - человеческий фактор - неосторожное обращение с огнем при курении. Известно, что помощь понадобилась жильцам по улице Молодежной. В горящую квартиру спасатели проникли через балкон, так как входная дверь была заперта. Уже в комнате на кровати бойцы МЧС нашли мужчину, он был в сознании. Медики уже после осмотрели хозяина квартиры и отпустили домой.
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