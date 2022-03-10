ЧПЗона X

Информация от спасателей за 10 марта

На пожаре в

Жлобинском районе

работники МЧС спасли 73-летнего пенсионера. Сообщение о ЧП в поселке Стрешин поступило сегодня ночью.

Через 4 минуты спасатели были на месте. Крыша одноэтажного дома уже горела открытым пламенем. Хозяин, пенсионер, проживал один и на момент пожара находился в доме. Входная дверь на веранде также была охвачена огнем. Спасатели начали фонарями светить в окна и увидели там человека, который передвигался по дому, но самостоятельно выйти не мог - путь для эвакуации был отрезан огнем. На звук мужчина подошел. Окно открыли изнутри, после чего огнеборцы вытащили погорельца на улицу. Пенсионер не пострадал, в медицинской помощи не нуждался. Пожар ликвидирован. Огнем уничтожена кровля по всей площади, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество в доме. Рассматриваемая версия пожара - неосторожное обращение с огнем.

Трагедия в

Ивьевском районе

. Там из-за загорания травы погибла пенсионерка. ЧП произошло в деревне Деверги. Установлено, что там горела сухая растительность на площади в полгектара. В месте инцидента нашли погибшей местную жительницу - бабушку 82 лет. Причина пожара устанавливается.

В

Минске

спасатели пришли на помощь малышу, который застрял в конструкции детской площадки. Инцидент произошел накануне на улице Шугаева. В МЧС позвонила женщина и рассказала, что помощь нужна двухлетнему ребенку. Голова мальчика застряла в металлической конструкции детской площадки. Работники МЧС оперативно прибыли к месту вызова и с помощью гидравлического инструмента освободили малыша. Все закончилось благополучно, помощь медиков не понадобилась.

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