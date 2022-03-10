Информация от спасателей за 10 марта

Через 4 минуты спасатели были на месте. Крыша одноэтажного дома уже горела открытым пламенем. Хозяин, пенсионер, проживал один и на момент пожара находился в доме. Входная дверь на веранде также была охвачена огнем. Спасатели начали фонарями светить в окна и увидели там человека, который передвигался по дому, но самостоятельно выйти не мог - путь для эвакуации был отрезан огнем. На звук мужчина подошел. Окно открыли изнутри, после чего огнеборцы вытащили погорельца на улицу. Пенсионер не пострадал, в медицинской помощи не нуждался. Пожар ликвидирован. Огнем уничтожена кровля по всей площади, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество в доме. Рассматриваемая версия пожара - неосторожное обращение с огнем.