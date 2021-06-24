Информацию о происшествиях на дорогах подготовил Александр Камович

Грузовой эвакуатор въехал в кирпичный забор - машина сама покатилась в ограждение.

Инцидент произошел накануне. По предварительной информации, водитель грузового эвакуатора Mercedes, ремонтируя авто, не убедился, что машина стоит на тормозах. В результате автопогрузчик покатился и протаранил кирпичный забор. Установлено, что водитель не имеет водительского удостоверения соответствующей категории. Составлен ряд протоколов.

Парень на моноколесе попал под колеса легковушки. Известно, что водитель Toyota при повороте налево сбил 21-летнего парня, который, не спешившись, пересекал дорогу по пешеходному переходу на моноколесе. В результате ДТП молодой человек с травмами попал в больницу. Во всех обстоятельствах разбирается ГАИ.

На столичном перекрестке столкнулись две легковушки, одна из них перевернулась. По информации ГАИ, накануне водитель автомобиля Skoda не уступил дорогу водителю Peugeot, который двигался по главной дороге, и столкнулся с ним. От удара чешское авто опрокинулась. В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

В Гомеле 37-летняя женщина-водитель не пропустила 25-летнюю женщину, которая пересекала проезжую дорогу по переходу. Пешеход получила серьезную травму головы и была доставлена в нейрохирургическое отделение.

В Житковичском районе ближе к полуночи под колеса иномарки угодила 62-летняя пенсионерка. Она шла по проезжей части попутно транспорту без фликера. Женщина получила травмы и оказалась в больнице.

