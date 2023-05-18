Иностранец пытался вывезти белоруску за границу для оказания интим-услуг

Знакомство в Сети и предложение сомнительного характера - оперативники в сфере нравов при силовой поддержке СОБРа предотвратили вывоз за границу для занятия проституцией 25-летней белоруски.

Задержан иностранец-сутенер и его потенциальная жертва. Где должна была трудиться девушка (страна, город), не уточняется. Операцию милиция провела на территории Минского района, прямо в пути машину фигуранта и остановили.