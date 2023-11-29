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Иностранец с поддельным паспортом пытался пересечь белорусско-польскую границу

Ночью 24 ноября в пункте пропуска "Брест" при оформлении автобуса сообщением Минск - Варшава пограничники выявили мужчину c паспортом гражданина Великобритании. У пограничного наряда возникли сомнения в подлинности документа. Во время специальной проверки установлено, что он полностью поддельный. В дальнейшем в правом ботинке иностранца стражи границ нашли реальный паспорт гражданина Индии.

В Минск мужчина прибыл из Москвы. Конечной точкой маршрута должна была стать Португалия. Сейчас житель Дели в ИВС. Возбуждено уголовное дело.

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