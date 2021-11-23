Инспекторы природоохраны в Витебском районе задержали двух рыбаков с сетями

Наловили на уголовное дело. В Витебском районе рыбалка с сетями обернулась серьезными неприятностями. Инспекторы природоохраны задержали двоих мужчин, которые решили порыбачить на Лучосе. Теперь 52 рыбы, 6 сетей и лодка изъяты. Причиненный ущерб природе оценивается в 4,5 тысячи рублей.