Разбил стекло бутылкой и попытался скрыться. Инспекторы задержали парня, который на улице Старовиленской повредил чужую машину. Во время патрулирования экипаж ГАИ остановил мужчина, который и рассказал, что неизвестные повредили его машину и сейчас пытаются скрыться. Милиционеры задержали одного из беглецов. Им оказался 19-летний минчанин. Задержанного доставили в милицию, действию парня и его друзей, которых сейчас ищут, будет дана правовая оценка.