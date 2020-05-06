3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Инспекторы задержали парня, который на улице Старовиленской повредил чужую машину
Разбил стекло бутылкой и попытался скрыться. Инспекторы задержали парня, который на улице Старовиленской повредил чужую машину. Во время патрулирования экипаж ГАИ остановил мужчина, который и рассказал, что неизвестные повредили его машину и сейчас пытаются скрыться. Милиционеры задержали одного из беглецов. Им оказался 19-летний минчанин. Задержанного доставили в милицию, действию парня и его друзей, которых сейчас ищут, будет дана правовая оценка.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера