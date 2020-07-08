Хотела подработать, но в итоге потеряла почти все сбережения. Интернет-мошенники обманули 17-летнюю жительницу Новополоцка. Заманчивое предложение о легком и надежном заработке девушка нашла в социальной сети. Юная особа решила попытать удачу. Мужчина предложил весьма запутанную схему, которая в итоге сулила серьезное прибавление капитала. Для этого девушка должна была перечислить деньги на указанную ей карточку. Не усомнившись ни на секунду, она стала переводить на абсолютно незнакомый счет свои сбережения. Опомнилась потерпевшая лишь, когда ее баланс был практически равен нулю. После попытки разобраться, куда ушли деньги, жертва была немедленно заблокирована аферистом, а вся их прежняя переписка удалена. Пострадавшая обратилась за помощью в милицию. Возбуждено уголовное дело.



