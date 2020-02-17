На этот раз на удочку аферистов клюнули сразу несколько жителей Гомеля. Людей объединяло то, что все они не сдали экзамен на водительские права в ГАИ. Искать человека, который поспособствует решению их проблемы, курсанты автошкол стали в интернете, и такой человек объявился. В одной из групп автолюбителей люди находили профиль мужчины, который брался помочь сдать не только теоретический, но и практический экзамен. Эффективность якобы заключалась в том, что незнакомец представился работником ГАИ. Стоимость своих услуг аферист оценил в 700 рублей. Запросив необходимые документы в электронном виде, неизвестный заверил, что процесс запущен и нужно подождать всего 5 дней. Но во всех случаях клиентов вымышленного инспектора дорожной милиции ожидало разочарование.



Заявления обманутых людей в милицию трансформировались в проверку, которую сейчас проводят правоохранители.



