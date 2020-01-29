Инцидент в Березино. Мужчина, укативший велосипед, не остался незамеченным

Вас снимает скрытая камера - попытка не удалась. Жулик, который укатил на чужом велосипеде, не остался незамеченным. Мужчина оказался в объективе камеры видеонаблюдения. Инцидент произошел в Березино. 44-летняя местная жительница сообщила, что у нее пропал велосипед "Аист". Транспорт стоял возле одного из магазинов. Замком пристегнут не был. Имущество владелица оценила в 150 рублей. Оперативно выйти на жулика удалось с помощью записи с камеры - это 48-летний житель Березинского района. Задержанный уже был судим. Сейчас он в ИВС. Велосипед изъят.