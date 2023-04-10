История спасения: на горячую линию поступило сообщение из д. Костюки Любанского района

На горячую линию спасателей поступило сообщение о том, что необходима помощь в деревне Костюки Любанского района.Мужчина при обработке земли на участке по неосторожности зажал левую ногу ножами мотокультиватора. На месте уже работали медики. При помощи специальных инструментов работники МЧС отжали вал и открутили лопасть, которая вошла в кость. Пострадавшего бригада скорой помощидоставила в больницу.