В час пик сломался автомобиль на оживленной дороге. Не стоит паниковать, если рядом дорожная милиция. Эта история спасения попала в объектив регистратора машины ГАИ.

Инспекторы Евгений Клещ и Кирилл Ковалев несли службу на Партизанском проспекте, заметили в первой полосе белую Skoda, которая стояла на аварийке. За рулем сидела растерянная девушка - в автомобиле заклинило коробку передач, он не двигался с места. Милиционеры помогли разобраться с неполадками и оттолкали машину в безопасное место.