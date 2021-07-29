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История спасения попала в объектив регистратора машины ГАИ
В час пик сломался автомобиль на оживленной дороге. Не стоит паниковать, если рядом дорожная милиция. Эта история спасения попала в объектив регистратора машины ГАИ.
Инспекторы Евгений Клещ и Кирилл Ковалев несли службу на Партизанском проспекте, заметили в первой полосе белую Skoda, которая стояла на аварийке. За рулем сидела растерянная девушка - в автомобиле заклинило коробку передач, он не двигался с места. Милиционеры помогли разобраться с неполадками и оттолкали машину в безопасное место.
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