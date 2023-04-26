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История спасения: специалисты МЧС помогли ребенку выбраться из западни в деревне Копище
В деревне Копище специалисты МЧС помогли ребенку снова встать на ноги. Мальчик играл во дворе многоквартирного дома.Когда он попытался пролезть под металлическим ограждением бокса для хранения велосипедов, то застрял. При помощи гидравлического инструмента спасатели разжали элементы конструкции, что и позволило мальчику выбраться из западни. Ребенок в медицинской помощи не нуждался. Сколько ему лет - не сообщается.
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