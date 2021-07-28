Из Дании в Россию экстрадировали белоруса, которого обвиняют в крупной контрабанде. Несколько лет он был в бегах и разыскивался Интерполом. По данным полиции, гражданин Беларуси в декабре 2016 года приобрел около 5 тысяч пачек сигарет на сумму порядка 700 тысяч российских рублей. Вероятнее всего, купил у себя на родине. В полуприцепе грузового авто он оборудовал тайник и пытался провезти табак на территорию России. Однако в таможенной зоне Ростовской области схема вскрылась, и нелегальный товар арестовали.