Из Испании экстрадирован 46-летний белорус, обвиняемый в налоговых преступлениях

46-летний гражданин Беларуси 4 года находился в розыске по линии Интерпола. Уроженца Минска искала финансовая милиция, причина - лжепредпринимательство и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. На протяжении нескольких лет мужчина руководил преступной группой, которая на территории столицы и Минской области создала 47 так называемых "финок". Ущерба казне в виде неуплаты налогов более чем миллион рублей. Совместная работа белоруской стороны и правоохранителей Испании позволила задержать фигуранта и поместить его под экстрадиционный арест.