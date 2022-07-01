Из окна пятого этажа в Полоцке выпала годовалая девочка

Годовалая девочка выпала из окна пятого этажа в Полоцке. Инцидент случился накануне. Ребенок остался под присмотром бабушки и дедушки. Когда пенсионеры отвлеклись, малышка вышла на балкон, встала на игрушку, чтобы посмотреть в открытое окно, но, не удержавшись, упала на крышу аптеки. Сейчас пострадавшая в больнице.