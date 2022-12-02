Вот это любовь! Витебчанин из ревности устроил дебош и разбил две входные двери

Из ревности разбил две входные двери. Житель Витебска устроил дебош в пивной и кондитерской. Как выяснилось, накануне вечернего променада по заведениям, 23-летний парень изрядно выпил. Молодой человек находился в компании знакомой. Триггером неадекватного поведения стало то, что к девушке подошел неизвестный мужчина и попросил номер телефона.