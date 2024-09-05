Из-за беспилотника загорелся склад, пожар на Могилевтрансмаше от огня спасли 75 тонн сена - обзор ЧП

Гомель

В результате падения сбитого военными накануне ночью беспилотника в Гомеле загорелось здание склада. Как сообщает сайт 112.by, обломки дрона упали по адресу 8-й переулок Ильича. Подразделения МЧС ликвидировали пожар. Никто не пострадал. Огнем повреждено 5 кв. метров кровли.

Борисовский р-н

Пожар на территории завода "БЕЛДЖИ". ЧП случилось в деревне Горелица Борисовского района. Как уточнили в МЧС, горел ангар с автомобилями. Но работники предприятия вовремя организовали эвакуацию материальных ценностей и всех машин. Пожар ликвидирован спасателями. Пострадавших нет. В результате огнем повреждены стеллажи, складируемые на них детали, предназначенные для утилизации и часть брезентовой стены ангара. Причина пожара устанавливается.

Могилев

Еще один завод огнеборцы тушили на востоке Беларуси. Там горел Могилевтрансмаш.

Вспыхнула покрасочная камера сборно-окрасочного цеха.Эвакуация работников проводилась персоналом объекта до приезда подразделений МЧС.

При обследовании цеха спасатели обнаружили и вывели на свежий воздух с использованием маски мастера цеха. Мужчина не пострадал. В результате пожара повреждена покрасочная камера. Пострадавших нет. Технологический процесс в цехе приостановлен. Работа предприятия не нарушена. Причина пожара устанавливается.

Чечерский р-н

На пожаре в Чечерском районе работники МЧС спасли 75 тонн сена. На месте происшествия огнеборцы увидели открытое горение склада грубых кормов.Несмотря на оперативную работу, огнем было уничтожено 195 тонн сена. Никто не пострадал.

Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.